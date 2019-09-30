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28.09.2019 21:45
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28.09.2019 21:10
Выполнение всех пунктов Послания позволит укрепить Казахстан – Тохтар Болысов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов рассказал о задачах перед молодежными организациями в рамках Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Послание Президента Республики Казахстан народу – важное событие для каждого гражданина страны. Каждый человек видит в Послании ориентир для себя – в каком направлении нужно двигаться, как нужно действовать, чтобы построить мост между народом и властью. Озвучены основные задачи и приоритеты, поставленные перед Правительством республики и ее гражданами. Все поднятые в Послании Президентом вопросы нацелены на построение гражданского общества, сохранение стабильности в обществе, дальнейшее развитие нашей экономики и повышение качества жизни граждан», - заявил Тохтар Болысов.
По его словам, выполнение всех пунктов Послания позволит укрепить Казахстан во всех сферах. В осуществлении должны быть задействованы все граждане страны, которым нужно действовать как единый организм, так как Послание требует конкретных шагов, конкретных действий со стороны общества и власти. «На сегодняшний день стоит задача перед молодежными организациями – быть тем самым мостом между молодым поколением и властью, а также помочь молодежи в инициативах по осуществлению Послания», - подчеркнул исполнительный директор КМК.
«Глава государства отметил: «Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан». Мне лично близка концепция развития гражданского общества, так как для непрерывного развития государства необходима активная гражданская позиция каждого отдельно взятого члена общества. В связи с этим, Президент также отметил важность проведения мирных акций и митингов, которые не преследуют цель нарушения закона», - добавил Т. Болысов.
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