Выполнение поручений Президента позволит обеспечить стабильность в стране - сенатор Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Али Бектаев считает, что оперативное выполнение поручений Президента позволит обеспечить стабильность в стране. Высказывая своё мнение по поводу мер, озвученных Президентом страны в ходе заседания Совета Безопасности, депутат подчеркнул, что незаконные действия, происходящие в некоторых регионах страны нельзя оправдывать, передает МИА «Казинформ».

«Незаконные действия, происходящие в некоторых регионах страны, особенно в городе Алматы в последние дни - ничем не оправдать. Эти события напрямую угрожают жизни наших граждан, целостности государства и независимости страны. Поэтому Президентом Касым-Жомартом Токаевым на заседании Совета Безопасности были приняты очень важные и своевременные решения. Все эти меры очень важны для обеспечения правопорядка и целостности страны», - сказал сенатор.

В этой связи, Али Бектаев обратился к государственным органам и всем казахстанцам с призывом обеспечить порядок в стране.

«Мы должны быть хозяевами своей страны. Для этого важно в первую очередь обеспечить внутренний порядок. Нужно думать о своих детях и близких. Мы не должны оставаться в стороне, а призывать окружающих к спокойствию. Все меры, предпринимаемые Президентом страны позволят обеспечить стабильность в стране», - сказал сенатор.

Сенатор также подчеркнул, что у государства есть все возможности и ресурсы для того, чтобы навести порядок и продолжить свое развитие.

Ранее Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений.