13 Июля 2022 22:07

Выполнение госпрограмм в Акмолинской области проверил мажилисмен

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, член фракции «AMANAT» Аскарбек Уйсимбаев в ходе поездки в Акмолинскую область выяснил, какие проблемы актуальны для жителей Сандыктауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В рамках мониторинга реализации Дорожной карты предвыборной программы партии мажилисмен ознакомился с работами по реконструкции стадиона «Урожай» в селе Балкашино.

Стадион построен в 1982 году и за это время ни разу не ремонтировался. В рамках специального проекта «Ауыл - Ел бесігі» на его реконструкцию выделено 389 млн тенге.

По словам подрядчиков, сейчас ведутся восстановительные работы. Построены новые зрительские места, футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки. Проведен водопровод. Кроме того, ведутся работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории. Примерно через 2-3 недели стадион будет передан в пользование жителей села.

Ознакомившись с ходом ремонтных работ, депутат Мажилиса акцентировал внимание на важности эффективного освоения выделенных средств, а также качества и соблюдения сроков работ.

В ходе поездки депутат побывал в шести районах области, ознакомился с работой ряда предприятий и социальных учреждений, провел приемы граждан по личным вопросам.