Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Выполнение госпрограмм в Акмолинской области проверил мажилисмен
13 Июля 2022 22:07

Выполнение госпрограмм в Акмолинской области проверил мажилисмен

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, член фракции «AMANAT» Аскарбек Уйсимбаев в ходе поездки в Акмолинскую область выяснил, какие проблемы актуальны для жителей Сандыктауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В рамках мониторинга реализации Дорожной карты предвыборной программы партии мажилисмен ознакомился с работами по реконструкции стадиона «Урожай» в селе Балкашино.

Стадион построен в 1982 году и за это время ни разу не ремонтировался. В рамках специального проекта «Ауыл - Ел бесігі» на его реконструкцию выделено 389 млн тенге.

По словам подрядчиков, сейчас ведутся восстановительные работы. Построены новые зрительские места, футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки. Проведен водопровод. Кроме того, ведутся работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории. Примерно через 2-3 недели стадион будет передан в пользование жителей села.

Ознакомившись с ходом ремонтных работ, депутат Мажилиса акцентировал внимание на важности эффективного освоения выделенных средств, а также качества и соблюдения сроков работ.

В ходе поездки депутат побывал в шести районах области, ознакомился с работой ряда предприятий и социальных учреждений, провел приемы граждан по личным вопросам.


Новости по теме
Проблемные вопросы Абайской области выслушали депутаты Мажилиса
Низкие зарплаты беспокоят коммунальщиков Усть-Каменогорска
Мажилисмены ответили на вопросы избирателей в Жамбылской области и Атырау
Читайте также
Гражданина Великобритании спасли на Капшагайском водохранилище
Беседки в виде шлема Агыбая батыра появятся в Балхаше
Карагандинский школьник завоевал серебро на международной олимпиаде
Более 300 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали в Алматинской области
Штормовая погода ожидается в 11 регионах Казахстана
Семь человек получили травмы и один погиб в ДТП на трассе в СКО
Грузовой состав столкнулся с автомобилем в Атырауской области
Заболеваемость COVID-19 выросла в СКО в 11 раз
Популярное
1 Стабилизация цен на продукты - какие меры принимает Правительство Казахстана
2 Столичный суд вынес решение по делу озера Малый Талдыколь
3 Акмолинские полицейские помогли водителю, у которого случился приступ
4 30 лет исполнилось КНБ РК
5 Более 800 детей прошли восстановительное лечение в реабилитационном центре в Караганде

Лента новостей

Архив