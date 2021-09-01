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Выплеснула эмоции: нетрезвая девушка разбила остановку в Петропавловске

1 Сентября 2021 21:33
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Выплеснула эмоции: нетрезвая девушка разбила остановку в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали девушку, которая выбила все стекла в остановочном павильоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение о том, что возле строительно-экономического колледжа неизвестные разбили остановку, поступило в пять утра. Прибывший по вызову наряд полиции задержал на месте происшествия двух 20-летних горожанок, находившихся в нетрезвом состоянии. С их слов, одна из них таким образом выплеснула эмоции. Полицейские собрали административный материал по статье «Мелкое хулиганство» и передали его в суд.

«Это не первый случай повреждения остановочных павильонов в Петропавловске. Неравнодушие людей является залогом эффективной борьбы с нарушениями общественного порядка. Напоминаем, что своевременное обращение в полицию значительно увеличивает вероятность установления личности правонарушителей в кратчайшие сроки», — сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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