Выплеснула эмоции: нетрезвая девушка разбила остановку в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали девушку, которая выбила все стекла в остановочном павильоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение о том, что возле строительно-экономического колледжа неизвестные разбили остановку, поступило в пять утра. Прибывший по вызову наряд полиции задержал на месте происшествия двух 20-летних горожанок, находившихся в нетрезвом состоянии. С их слов, одна из них таким образом выплеснула эмоции. Полицейские собрали административный материал по статье «Мелкое хулиганство» и передали его в суд.
«Это не первый случай повреждения остановочных павильонов в Петропавловске. Неравнодушие людей является залогом эффективной борьбы с нарушениями общественного порядка. Напоминаем, что своевременное обращение в полицию значительно увеличивает вероятность установления личности правонарушителей в кратчайшие сроки», — сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.
- Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске
- Около двух кг наркотиков изъяли у жителя Алматинской области
- Светлана Ким: Единство народа Казахстана - ключевое слово в Послании Президента
- Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
- Зарема Шаукенова: Побудить к действию – в этом уникальная роль ежегодных обращений Главы государства к народу
- Инициированные Президентом реформы дают толчок активизации партийного поля и гражданского общества - Аида Балаева
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана