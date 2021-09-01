Выплеснула эмоции: нетрезвая девушка разбила остановку в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали девушку, которая выбила все стекла в остановочном павильоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение о том, что возле строительно-экономического колледжа неизвестные разбили остановку, поступило в пять утра. Прибывший по вызову наряд полиции задержал на месте происшествия двух 20-летних горожанок, находившихся в нетрезвом состоянии. С их слов, одна из них таким образом выплеснула эмоции. Полицейские собрали административный материал по статье «Мелкое хулиганство» и передали его в суд.

«Это не первый случай повреждения остановочных павильонов в Петропавловске. Неравнодушие людей является залогом эффективной борьбы с нарушениями общественного порядка. Напоминаем, что своевременное обращение в полицию значительно увеличивает вероятность установления личности правонарушителей в кратчайшие сроки», — сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.