Выплаты в 1 млн тенге получили ветераны и инвалиды ВОВ в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 75-летней годовщины Победы карагандинским ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатили по 1 млн тенге. Также материальная помощь была оказана узникам нацистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, семьям умерших фронтовиков, участникам боевых действий на территории Афганистана, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Сообщается, что в Карагандинской области в настоящее время проживает 67 ветеранов и инвалидов ВОВ. Единовременная материальная помощь была перечислена им на лицевые счета, а также доставлялась на дом.

Гражданам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной, а это несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вольнонаемный фронтовой персонал, которых в регионе насчитывается 101 человек, было выделено по 200 тысяч тенге.

Поддержка была оказана и семьям умерших в годы ВОВ ветеранов и труженикам тыла. Таким образом 8778 лиц указанной категории получили по 50 тысяч тенге.

Не остались без внимания и воины-интернационалисты, воевавшие на территории Афганистана (596 человек), а также ликвидаторы аварии на ЧАЭС (598 человек). Им было выплачено по 100 тысяч тенге. Кроме того, в феврале нынешнего года, когда отмечалась 31-я годовщина вывода советского контингента из ДРА, в ряде городов и районов Карагандинской области участникам боевых действий было выделено по 100 тысяч тенге. Эти средства получили 902 человека.

В целом, общая сумма выделенной материальной помощи в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне составила 757,4 млн тенге. Отметим, что в Карагандинской области выплаты начались раньше, чем в других регионах Казахстана.