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Выплаты в 1 млн тенге получают ветераны ВОВ в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
5 Мая 2020, 16:31
Выплаты в 1 млн тенге получают ветераны ВОВ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядка 1 млн тенге в виде Единовременной материальной помощи получают ветераны ВОВ в честь 75-летней годовщины Победы в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство заблаговременно рекомендовало акиматам установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех указанных категорий граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. В результате единовременная материальная помощь для участников и инвалидов Великой Отечественной войны практически во всех регионах оказана в размере порядка 1 млн тенге», - сказал Ерлан Аукенов.

Вице-министр добавил, что кроме того жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выплачивается не менее 50 тыс. тенге; женам умерших инвалидов в Великой Отечественной войне и вдовам погибших в период ВОВ, а также труженикам тыла в годы ВОВ не менее 30 тыс. тенге.

«Выплаты производятся во всех регионах, в семи регионах они уже завершены - это Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская области и города Нур-Султан и Алматы. В остальных регионах продолжаются, и в ближайшие дни будут завершены», - заключил Ерлан Аукенов.


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