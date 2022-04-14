Выплаты работающим инвалидам увеличили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Размер субсидирования социальных рабочих мест увеличили в Алматы до 92 тыс. тенге. Об этом аким мегаполиса Ерболат Досаев сообщил на встрече с населением Бостандыкского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, 5 лет назад в городе было 45 тыс. людей с ограниченными возможностями. Сегодня их свыше 53 тысяч. В Бостандыкском районе проживают более 7 тыс. граждан с инвалидностью.

«Для поддержки работающих инвалидов с начала года был увеличен размер субсидирования социальных рабочих мест для работающих инвалидов - с 63 тыс. до 92 тыс. тенге. На эти цели выделено 405 млн тенге», - сказал Ерболат Досаев.

По словам акима, он возьмет под личный контроль вопрос о доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с инвалидностью.

Через механизм государственного социального заказа уже охвачено более 30 тыс. человек, занятых социальными проектами в рамках различных НПО.