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    16:16, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Выплаты работающим инвалидам увеличили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Размер субсидирования социальных рабочих мест увеличили в Алматы до 92 тыс. тенге. Об этом аким мегаполиса Ерболат Досаев сообщил на встрече с населением Бостандыкского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима, 5 лет назад в городе было 45 тыс. людей с ограниченными возможностями. Сегодня их свыше 53 тысяч. В Бостандыкском районе проживают более 7 тыс. граждан с инвалидностью.

    «Для поддержки работающих инвалидов с начала года был увеличен размер субсидирования социальных рабочих мест для работающих инвалидов - с 63 тыс. до 92 тыс. тенге. На эти цели выделено 405 млн тенге», - сказал Ерболат Досаев.

    По словам акима, он возьмет под личный контроль вопрос о доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с инвалидностью.

    Через механизм государственного социального заказа уже охвачено более 30 тыс. человек, занятых социальными проектами в рамках различных НПО.

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Общество Алматы
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