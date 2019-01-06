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Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат
МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Объем выплат пострадавшим при обрушении части жилого дома в Магнитогорске из бюджета Челябинской области будет увеличен с 66 млн до 93 млн рублей. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении пресс-службы областного правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Решением (губернатора Челябинской области) Бориса Дубровского объем региональных выплат пострадавшим при трагедии в Магнитогорске увеличен до 93 млн рублей», - отметили в пресс-службе.
Ранее губернатор Челябинской области утвердил размеры материальной помощи, которую окажет региональное правительство семьям погибших и пострадавшим при обрушении: 1 млн рублей - членам семей погибших, 400 тыс рублей - гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью и 200 тыс рублей - получившим легкий вред здоровью. Также материальная помощь будет оказана утратившим имущество - от 50 тыс до 500 тыс рублей.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января МЧС объявило о ее завершении.
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