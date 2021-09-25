Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Выплаты по рождению ребенка можно оформить вне зависимости от места прописки

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Сентября 2021, 16:32
Выплаты по рождению ребенка можно оформить вне зависимости от места прописки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы, желающие оформить пособия, выплачиваемые в связи с рождением ребенка и его уходу до одного года, теперь могут обращаться в любой ЦОН страны вне зависимости от постоянного места жительства. Ранее наличие постоянной прописки и обращение в ЦОН строго по месту прописки являлось одним из главных критериев для оформления социальных выплат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительства для граждан».

«Экстерриториальный принцип позволяет не привязываться только к месту прописки и дает больше свободы передвижения нашим клиентам. Благодаря ему казахстанцы могут оформить пособие на рождение ребенка и по уходу за ним, соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им одного года в любом ЦОНе страны вне зависимости от места нахождения. К концу года мы планируем ввести экстерриториальный принцип и по остальным видам выплат», – сказал заместитель председателя правления «Правительство для граждан» Биржан Жунусов.

Отметим, что за 8 месяцев 2021 года по пособиям в связи рождением ребенка и его уходу до одного года было оформлено более 300 тыс. госуслуг.


Цифровой Казахстан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь