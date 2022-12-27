Выплаты по потере работы повысятся на 45% от среднемесячного дохода в РК

27 Декабря 2022, 11:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся на 45% от среднемесячного дохода. Об этом заявил на заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в новом Социальном кодексе, проект которого был представлен на заседании Правительства.

Кроме того, в проекте Социального кодекса предусматривается развитие национальной системы квалификаций и внедрение системы сертификации. «Они должны снять излишние барьеры, препятствующие трудоустройству молодежи. Отдельные социальные меры будут реализованы уже с 2023 года, хотя кодекс еще будет находиться в Парламенте», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что с начала следующего года выплаты по уходу за ребенком будут продлены с одного года до достижения им полутора лет.

Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся на 45% от среднемесячного дохода.

«В целом, предлагаемые в кодексе меры позволят перезагрузить систему социальной защиты и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере», - подчеркнул Алихан Смаилов.