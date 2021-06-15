Выплаты надбавок медработникам обсудили Антикор и Минздрав
Открывая совещание, первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов представил результаты работы, проводимой ведомством по поручению Главы государства, озвученному на совещании о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции от 18 июля 2021 года.
«Несмотря на экономические сложности, обусловленные пандемией, государство выделило колоссальные средства на финансовую поддержку работников здравоохранения, задействованных в карантинных мероприятиях – более 179 млрд тенге. Распределение этих средств находится под пристальным вниманием Антикоррупционной службы», - отметил он.
В результате оперативно-розыскных мероприятий Агентства в четырех регионах выявлены факты неправомерных действий со стороны должностных лиц медицинских организаций при выплате меднадбавок (Шымкент, Алматинская, Акмолинская и Жамбылская области).
На совещании были озвучены наиболее распространенные криминальные схемы незаконных начислений и их правовые последствия.
Вниманию аудитории также представлены выявленные в ходе анализа факторы, способствующие проявлениям коррупции в деятельности организаций здравоохранения.
Материалы, проработанные Антикором, будут использованы акиматами для усиления профилактики коррупционных правонарушений.