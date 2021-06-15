РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:17, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Выплаты надбавок медработникам обсудили Антикор и Минздрав

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по противодействию коррупции совместно с Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами проведено совещание по вопросам противодействия коррупционным проявлениям при выплате надбавок медицинским работникам, передает МИА «Казинформ».

    Открывая совещание, первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов представил результаты работы, проводимой ведомством по поручению Главы государства, озвученному на совещании о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции от 18 июля 2021 года.

    «Несмотря на экономические сложности, обусловленные пандемией, государство выделило колоссальные средства на финансовую поддержку работников здравоохранения, задействованных в карантинных мероприятиях – более 179 млрд тенге. Распределение этих средств находится под пристальным вниманием Антикоррупционной службы», - отметил он.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий Агентства в четырех регионах выявлены факты неправомерных действий со стороны должностных лиц медицинских организаций при выплате меднадбавок (Шымкент, Алматинская, Акмолинская и Жамбылская области).

    На совещании были озвучены наиболее распространенные криминальные схемы незаконных начислений и их правовые последствия.

    Вниманию аудитории также представлены выявленные в ходе анализа факторы, способствующие проявлениям коррупции в деятельности организаций здравоохранения.

    Материалы, проработанные Антикором, будут использованы акиматами для усиления профилактики коррупционных правонарушений.


    Теги:
    Официально Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!