Выплаты на арендное жилье: новые правила для назначения представило МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о новых правилах для назначения выплат на арендное жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что 70 тысяч граждан с доходами ниже прожиточного минимума необходимо обеспечить жильем. На сегодня ведомством разработаны правила назначения выплат за жилье, арендуемое в частном жилищном фонде, в которых «Отбасы банк» определен оператором.

Как отметил министр, основные требования, предъявляемые к заявителю:

1) гражданство Республики Казахстан;

2) наличие совокупного дохода семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума;

3) подтверждение постановки на очередь в акимате в качестве нуждающегося в жилище;

4) наличие договора заключенным между собственником жилья и заявителем.

Для назначения выплат заявитель обращается в банк посредством ЭЦП с приложением:

1) заявления на назначение выплат;

2) договора аренды жилья.

Остальные правоустанавливающие документы будут получены из соответствующих информационных систем.

«Отбасы банк рассматривает и проверяет предоставленные документы на соответствие и в случае подтверждения зачисляет арендные платежи в течение 10 рабочих дней», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

В целях снижения нагрузки на республиканский бюджет необходимо софинансирование из местных бюджетов в размере 10%. То есть, ежегодно затраты из республиканского бюджета составят – 40 млрд тенге и для местных бюджетов – 10 млрд тенге», - отметил министр.

Для реализации механизма выплат ведомством составлен пошаговый план действий. Первое, как отметил Каирбек Ускенбаев, разработаны правила с критериями и требованиями, а также предельной стоимости арендной ставки. Второе, необходимо провести уточнения республиканского и местных бюджетов.

В третьих, «Отбасы банк» должен завершить интеграцию своей системы с информационными системами государственных органов, сказал К. Ускенбаев.

«Полный запуск программ жилищных выплат планируется в мае этого года», - сообщил министр.