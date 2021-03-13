Выплаты на 115 млрд тенге получили казахстанские медработники за прошлый год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские медицинские работники получили надбавки на сумму 115 миллиардов тенге за прошлый год. Об этом сообщил глава Минздрава РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошлый год больше 115 млрд выплачено именно надбавок медицинским работникам. Как вы знаете, от 200 до 800 тысяч тенге медицинские работники получают за особое условие труда. Это очень большая доплата в целом по экономике. Помимо этого, мы за прошлый год повысили на 30% зарплату врачам. Сейчас есть обязательства и мы в республиканском бюджете на это имеем соответствующие средства, на повышение заработной платы медицинских работников в 2,5 раза к средней по экономики», - сказал в интервью телеканалу «Хабар» министр здравоохранения Алексей Цой.

Министр проинформировал, что в этом году также запланировано повышение на 30%, отметив, что из года в год заработная плата медработников растет.

«В инфекционных стационарах приходится носить средства индивидуальной защиты, допустим, если врач получал 200 тысяч, он получает надбавку 800 тысяч. То есть, порядка миллиона тенге получает ежемесячно с начала организации выплат. За это время все эти месяцы они получают надбавку - и врач, и медсестра такую надбавку получает, работая в инфекционном стационаре. Конечно, надбавки непостоянные», - отметил А. Цой.

В ходе интервью министр сообщил, что случаи заболевания коронавирусом среди медработников встречаются, но в незначительном количестве.

«В принципе, медицинские работники такие же люди - они так же общаются, живут в семьях и имеют возможность заболеть не только на рабочем месте. Сейчас как вы знаете, мы начали плановую вакцинацию и в первую очередь те медицинские работники, которые работают в инфекционных стационарах, на первом ряду, они вакцинируются, сейчас есть дополнительная гарантия и безопасность их работы», - добавил Алексей Цой.

Ранее министр Алексей Цой ответил на вопрос касательно дефицита определенных лекарств.