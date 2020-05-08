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Выплаты к празднику Победы получили более 6 тысяч ветеранов войны и труда Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
8 Мая 2020, 16:37
Выплаты к празднику Победы получили более 6 тысяч ветеранов войны и труда Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 6 тысяч ветеранов войны и труда региона получили выплаты к празднику Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области.

6795 ветеранам войны и труда, проживающим в регионе, из областного бюджета был выделен 341 млн тенге.

На сегодня в области в живых осталось 29 ветеранов Великой Отечественной войны, которым было выплачено по 1 млн тенге. 1777 актюбинцам, приравненным к ветеранам войны было выплачено по 100 тысяч тенге, 222 вдовам ветеранов войны по 50 тысяч тенге, 4988 труженикам тыла по 30 тысяч тенге.

К празднику Победы на дому аким области Ондасын Уразалин поздравил ветеранов ВОВ Николая Пащенко, Нажимедина Аманбаева и Михаила Диденко.

Глава региона поздравил аксакалов с 75-летием Великой Победы и вручил им поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева, благодарственное письмо от своего имени.

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