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    19:38, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Выплаты из Нацфонда коснутся всех казахстанских детей и будут в иностранной валюте

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    Фото: akorda.kz
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все казахстанские дети смогут получать выплаты из Национального фонда до совершеннолетия. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

    И еще одно важное пояснение от пресс-секретаря Касым-Жомарта Токаева.

    «Специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

    Также необходимо отметить, что счета будут в иностранной валюте. Кроме того, на накопления будут начисляться проценты. Эти меры позволят защитить средства от инфляции», - написал пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай в комментарии к своему посту в Facebook.

    Как ранее сообщалось, как минимум 3 тыс. долларов США будет накоплено на индивидуальном счете каждого казахстанского ребенка к 18 годам.


    Теги:
    Общество Год детей Главная Послание Президента РК
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