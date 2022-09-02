Выплаты из Нацфонда коснутся всех казахстанских детей и будут в иностранной валюте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все казахстанские дети смогут получать выплаты из Национального фонда до совершеннолетия. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

И еще одно важное пояснение от пресс-секретаря Касым-Жомарта Токаева.

«Специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Также необходимо отметить, что счета будут в иностранной валюте. Кроме того, на накопления будут начисляться проценты. Эти меры позволят защитить средства от инфляции», - написал пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай в комментарии к своему посту в Facebook.

Как ранее сообщалось, как минимум 3 тыс. долларов США будет накоплено на индивидуальном счете каждого казахстанского ребенка к 18 годам.