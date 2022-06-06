Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Выплаты гарантийного возмещения вкладчикам Capital Bank Kazakhstan завершаются 3 июля

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Июня 2022, 16:49
Выплаты гарантийного возмещения вкладчикам Capital Bank Kazakhstan завершаются 3 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вкладчики АО «Capital Bank Kazakhstan» имеют право получить гарантийное возмещение по депозитам до 3 июля текущего года включительно. Об этом сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов (далее – КФГД), передает МИА «Казинформ».

Несмотря на то, что на сегодняшний день вкладчикам данного банка выплачено более 92 % от общей суммы гарантийного возмещения, часть средств все еще остается невостребованной. В основном, это небольшие суммы. Чтобы их получить, вкладчикам не обязательно приходить в отделения банка-агента. Заявление на получение гарантийного возмещения можно подать онлайн за несколько минут.

«Для подачи онлайн-заявления вкладчику (непосредственно владельцу банковских счетов, платежных карточек и вкладов) необходимо иметь актуальную электронную цифровую подпись, пройти видеопроверку либо ввести одноразовый пароль (код), полученный на номер мобильного телефона. Одноразовый пароль могут использовать только те вкладчики, чьи номера зарегистрированы в Базе мобильных граждан. В свою очередь законным представителям вкладчика, представителям по доверенности, наследникам или же другим правообладателям, необходимо обратиться в
АО «Евразийский банк» с подтверждающими документами», - пояснил председатель КФГД Адиль Утембаев.

В КФГД напоминают, что после завершения срока выплат гарантийного возмещения (3 июля 2022 года), невостребованные суммы вкладчиков будут направлены в ЕНПФ на их индивидуальные пенсионные счета в качестве добровольных пенсионных взносов. Средства будут перечислены согласно Закону «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», в течение 30 календарных дней с даты завершения срока выплат, то есть до 2 августа 2022 года включительно.

«Вкладчики, которые по уважительным причинам пропустили срок выплат, в том числе, чьи невостребованные суммы были перечислены в ЕНПФ, вправе обратиться в КФГД с письменным заявлением на получение гарантийного возмещения. При себе нужно иметь документы, подтверждающие наличие уважительной причины», - отметил Адиль Утембаев.

К уважительным причинам относятся: поступление вкладчика на воинскую службу, нахождение вкладчика за пределами РК или в местах лишения свободы, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом.

За более подробной информацией вкладчики могут обратиться по бесплатному номеру 1460, а также направить запрос на info@kdif.kz или задать вопрос в Telegram-чате @kdif_ask. Кроме того, вся информация о гарантии по депозитам доступна на официальном сайте КФГД и в социальных сетях в Instagram и Facebook.


Банки   Экономика   Общество   КФГД   Финансы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане