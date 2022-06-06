Выплаты гарантийного возмещения вкладчикам Capital Bank Kazakhstan завершаются 3 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вкладчики АО «Capital Bank Kazakhstan» имеют право получить гарантийное возмещение по депозитам до 3 июля текущего года включительно. Об этом сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов (далее – КФГД), передает МИА «Казинформ».

Несмотря на то, что на сегодняшний день вкладчикам данного банка выплачено более 92 % от общей суммы гарантийного возмещения, часть средств все еще остается невостребованной. В основном, это небольшие суммы. Чтобы их получить, вкладчикам не обязательно приходить в отделения банка-агента. Заявление на получение гарантийного возмещения можно подать онлайн за несколько минут.

«Для подачи онлайн-заявления вкладчику (непосредственно владельцу банковских счетов, платежных карточек и вкладов) необходимо иметь актуальную электронную цифровую подпись, пройти видеопроверку либо ввести одноразовый пароль (код), полученный на номер мобильного телефона. Одноразовый пароль могут использовать только те вкладчики, чьи номера зарегистрированы в Базе мобильных граждан. В свою очередь законным представителям вкладчика, представителям по доверенности, наследникам или же другим правообладателям, необходимо обратиться в

АО «Евразийский банк» с подтверждающими документами», - пояснил председатель КФГД Адиль Утембаев.

В КФГД напоминают, что после завершения срока выплат гарантийного возмещения (3 июля 2022 года), невостребованные суммы вкладчиков будут направлены в ЕНПФ на их индивидуальные пенсионные счета в качестве добровольных пенсионных взносов. Средства будут перечислены согласно Закону «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», в течение 30 календарных дней с даты завершения срока выплат, то есть до 2 августа 2022 года включительно.

«Вкладчики, которые по уважительным причинам пропустили срок выплат, в том числе, чьи невостребованные суммы были перечислены в ЕНПФ, вправе обратиться в КФГД с письменным заявлением на получение гарантийного возмещения. При себе нужно иметь документы, подтверждающие наличие уважительной причины», - отметил Адиль Утембаев.

К уважительным причинам относятся: поступление вкладчика на воинскую службу, нахождение вкладчика за пределами РК или в местах лишения свободы, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом.

За более подробной информацией вкладчики могут обратиться по бесплатному номеру 1460, а также направить запрос на info@kdif.kz или задать вопрос в Telegram-чате @kdif_ask. Кроме того, вся информация о гарантии по депозитам доступна на официальном сайте КФГД и в социальных сетях в Instagram и Facebook.