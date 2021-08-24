Выплаты декретных пособий сотрудникам СМИ прокомментировали в МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос выплаты декретных пособий сотрудникам средств массовой информации после окончания безналогового режима для СМИ во время пандемии прокомментировали в Министерстве информации и общественного развития, передает МИА «Казинформ».

«В последнее время отдельными представителями журналистского сообщества поднимается вопрос выплаты декретных пособий сотрудникам СМИ после окончания безналогового режима для СМИ во время пандемии. Сообщаем, что в настоящее время Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством информации и общественного развития разрабатываются соответствующие поправки в законодательство и в сентябре текущего года планируется их внесение в Мажилис Парламента РК», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, проблему с выплатой декретных пособий предполагается решить до конца текущего года. Данный вопрос находится на личном контроле министра информации и общественного развития.