Выплату вознаграждений управленческому персоналу почти на 77 млн прокомментировали в Фонде медстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Фонде медстрахования прокомментировали выплату вознаграждений управленческому персоналу, передает МИА «Казинформ».

Фонд медицинского страхования сообщает, что в финансовой отчетности за 2019 год указаны расходы в сумме 76 млн 762 тысячи тенге, выплаченные на вознаграждение управленческому персоналу в составе председателя правления и его заместителей (4 человека).

Данные расходы включают в себя заработную плату, оплачиваемые отпуска, премиальные, больничные в соответствии с трудовым законодательством РК за весь 2019 год.

При этом выплаченные премии не превышают размеры, установленные постановлением Правительства РК № 1266 от 02.12.2014 года.

Фонд социального медицинского страхования в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» проводит обязательный аудит финансовой отчетности, подлежащий официальному опубликованию на сайте ФСМС и на интернет ресурсе депозитария финансовой отчётности Министерства финансов РК.