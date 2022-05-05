Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Выплату в миллион тенге получат 35 костанайских ветеранов ВОВ
5 Мая 2022 21:11

Выплату в миллион тенге получат 35 костанайских ветеранов ВОВ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухумбетов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в областном центре. В регионе 35 ветеранов, каждый из них получил выплату в миллион тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии 9 Мая глава региона А. Мухамбетов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Касымхана Алдабергеновича Алдабергенова, Михаила Ивановича Подолякова, Дмитрия Яковлевича Брусника.

«На сегодня в Костанайской области проживают 35 ветеранов Великой Отечественной войны. Никто из них не останется без поддержки государства и внимания общества. К праздничной дате каждому из них выплачена единовременная социальная выплата в размере 1 млн тенге»,- сообщил в Instagram аким области

В этом году также увеличена сумма выплат остальным категориям, приравненным к ветеранам войны.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня Победы в Костанае стартовала традиционная акция «Фронтовые бригады». Местные артисты 5-7 мая будут выезжать по адресам ветеранов и в их дворах разворачивать концерты, исполняя песни военных лет.


Читайте также
Подготовка к новому отопительному сезону началась в Карагандинской области
Жалобы по эконарушениям могут подать жители столицы онлайн
Вопрос о салюте 9 мая в Алматы пока не решен
Заморозки ожидаются в восьми регионах Казахстана
Резко возросло число природных пожаров в Костанайской области
Фронтовые бригады, выставки и концерты ожидают костанайцев на майские праздники
Трехствольное ружье сдал в полицию житель Павлодарской области
Экс-председателя КСК проблемного жилого комплекса арестовали в Алматы
Популярное
Песни военных лет исполнили акмолинские полицейские во дворах Кокшетау
Осталось 11 ветеранов ВОВ в Акмолинской области
Матросы-срочники завершили службу в Актауском гарнизоне
Взрыв цистерны с ГСМ предотвратили пожарные в Алматы
Мемориальную доску открыли к юбилею участника ВОВ в Караганде
Заморозки ожидаются в восьми регионах Казахстана
Пенсии казахстанцев увеличатся на 11%
Смотр строя и песни провели в Акмолинской области в честь столетия Талгата Бегельдинова
Неиспользуемые сельхозземли возвращают в госсобственность в Актюбинской области
Три раунда тестирования на нуклеиновые кислоты КВИ организуют в 12 районах Пекина
Аэропорт Петропавловска выставили на торги во второй раз
5 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»
Определен дефицит бюджета Казахстана в 2022 году
Пятнадцати ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге в СКО
Архив