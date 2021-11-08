Выплату компенсаций пострадавшим в ходе работы журналистам могут ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев озвучил запланированные к обсуждению поправки в закон о СМИ касательно защиты прав журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным блоком приоритетов для Министерства остается защита прав журналистов. В этом направлении также готовится ряд предложений. К примеру, предлагается закрепить правовые гарантии для журналиста в случаях, когда он осуществляет свою деятельность в особых условиях, таких как районные боевые действия, вооруженные конфликты, в условиях чрезвычайного положения и т.д. В частности, необходимо четко закрепить обязанности редакции предусмотреть выплаты компенсаций при причинении вреда жизни или здоровью журналиста в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях», - сказал Кемелбек Ойшыбаев на конференции по обсуждению законодательного развития сферы СМИ.

Также предлагается на законодательном уровне прописать меры обеспечения конфиденциальности информации.

«В частности, предлагается предусмотреть право журналиста не разглашать сведения, полученные журналистом с условием сохранения их в тайне. Необходимо предусмотреть, что конфиденциальный источник будет раскрыт только по требованию суда. Думаю, это поможет повысить уровень журналистских расследований и в целом конкурентоспособности наших СМИ», - отметил вице-министр.

«Также в защиту интересов журналистов планируем законодательно улучшить и порядок требования опровержений сведений, опубликованных в СМИ. В соответствии с международной практикой предлагается установить срок исковой давности по требованию об опровержении сведений один год. Это позволит защитить масс-медиа от неправомерных исков, так как в настоящее время данное требование не имеет ограничений срока», - заключил К. Ойшыбаев.