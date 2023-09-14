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    13:37, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Выплатить задолженность по «Әскери құрылыс» до конца года пообещали в Минобороны

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    Заместитель Министерства обороны РК Султан Камалетдинов прокомментировал ситуацию с задолженностью ТОО по «Әскери құрылыс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот вопрос поднимается не один год. Действительно, по «Әскери құрылыс» с 2021 года идут эти разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Но я хочу отметить, что Министерством обороны и вновь назначенным должностным лицом «Әскери құрылыс» проводится работа по погашению этой задолженности. До конца этого года все задолженности будут погашены», - заверил Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате.

    Напомним, Антикоррупционной службой было завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО «Әскери құрылыс» Тажиденова Е. и других. Как сообщили в антикоррупционном ведомстве, к уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО «Әскери құрылыс» и его филиала по городу Астане.

    Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, оказание безвозмездной финансовой помощи. Общая сумма ущерба составила 596 млн тенге.

    В целях его возмещения наложены аресты на имущество, добытое преступным путем. В настоящее время обвиняемые преданы суду.


    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК
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