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Выплатить денежное вознаграждение спасателям за работу в Турции обещает МЧС

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Февраля 2023, 12:52
Выплатить денежное вознаграждение спасателям за работу в Турции обещает МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всем сотрудникам, работавшим над спасением людей в Турции, будет выплачено денежное вознаграждение. Об этом сообщил вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, ранее Глава государства поручил наградить всех сотрудников, работавших над спасением людей в Турции. На сегодняшний день Министерство по чрезвычайным ситуациям направило в Администрацию Президента список спасателей и все необходимые документы», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, денежное вознаграждение Министерство выплатит из своего бюджета.

Он также сообщил, что последнюю группу казахстанских спасателей в Турцию он сопровождал лично.

«18 февраля первая группа, а 19 февраля вторая группа вылетели в Турцию. Последнюю группу я сопровождал сам. Сейчас в Турции не осталось казахстанских спасателей», - добавил вице-министр.


Фото: t.me/qr_tjm

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