Выплата надбавок медработникам взята на контроль в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Согласно государственной программе развития здравоохранения на 2020-2025 годы, предусмотрено поэтапное увеличение среднемесячной заработной платы врачей к 2024 году в 2 раза и среднего медицинского персонала в 1,6 раз. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают 15 медицинских организаций, в которых функционирует 1558 инфекционных коек (занято 681 - 44%) и 123 реанимационных койки (занято 53 – 43%, по причине коронавирусной инфекции занято 22 койки – 18%), а также 30 карантийных коек. Укомплектованность кадрами на действующих койках 100%», - отметил спикер.

Всего задействовано на сегодняшний день 438 медицинских работников и привлечено 1052 медицинских работника.

«По поручению Президента РК выделено 4 млрд 688 млн тенге для стимулирования и поддержки в среднем 4228 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, по трем группам риска. Согласно государственной программе развития здравоохранения на 2020-2025 годы, предусмотрено поэтапное увеличение среднемесячной заработной платы врачей к 2024 году в 2 раза и среднего медицинского персонала в 1,6 раз», - добавил Н. Сыздыков.

Так, с 1 января 2021 года среднемесячная заработная плата в 32 медицинских организациях региона уже повышена у 1559 врачей на 30% (с 211 тысяч тенге до 274 тысяч тенге) и у 5092 представителей среднего медицинского персонала на 20% (с 134 тысяч тенге до 161 тысячи тенге).

В регионе работает одна городская, 18 районных подстанций и 19 отделений скорой помощи. Зона покрытия населенных пунктов увеличилась с 14,2% в 2019 году до 27,2% сельских населенных пунктов в текущем году, охвачено 67,6% сельского населения. Мощность областной станции скорой помощи составляет 69 круглосуточных бригад, в том числе 9 врачебных специализированных и 60 фельдшерских.

По словам спикера, обеспеченность санитарным автотранспортом - 100%, оснащенность медицинским оборудованием так же - 100%.

«За последнюю неделю, с 20 января по 26 января 2021 года, зарегистрировано 1388 случаев COVID-19, за предыдущую 600 случаев, отмечается рост в 2,2 раза», - отметил спикер.

Между тем, Н. Сыздыков признал, что часть работников, задействованных в борьбе с КВИ, не получила в полном объёме надбавки за риск работы в коронавирусном стационаре. Как оказалось, задержка связана с работой ФСМС.

«Надбавки за этот риск осуществляются из центрального аппарата фонда. Как они нам сообщили, ввиду передвижек бюджета, а также работы с казначейством выплаты затянулись. Но выплаты надбавок невозможно осуществлять их бюджета самого медучреждения. Здесь, видимо, в недостаточном объеме была проведена разъяснительная работа администрацией больницы. Поэтому теперь мы разбираемся в ситуации, и соответственно, будет принято решение в отношении администрации медорганизации…. Хочу заверить: ни один медработник не останется без оплаты! Все получат вплоть до копейки причитающиеся им суммы. Это я гарантирую. Это взято на особый контроль, и данная ситуация уже не повторится», - резюмировал спикер.