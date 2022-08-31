Выплата доплат педагогам будет осуществляться – Минпросвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения прокомментировали распространяемую информацию об отмене доплат педагогам за работу по обновленным программам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В сети отдельными лицами тиражируется не соответствующая действительности информация об отмене доплат педагогам за работу по обновленным программам. Выплата доплат будет осуществляться, как и прежде. Более того, с января 2023 года по поручению Президента страны заработная плата педагогов повышается еще на 25%, соответственно размер доплат будет также увеличиваться пропорционально окладу», - сообщили в Минпросвещения.