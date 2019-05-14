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Выпившую уксус 2-летнюю девочку спасли в Шымкенте

14 Мая 2019 13:50 135
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Выпившую уксус 2-летнюю девочку спасли в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Поездка в Толебийский район для молодой семьи из Шымкента едва не закончилась трагедией. Пока родители отвлеклись, двухлетняя девочка добралась до бутылки с 80-процентным раствором уксусной кислоты и глотнула из неё, передает otyrar.kz.

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Ребёнок с химическим ожогом рта, пищевода и желудка был доставлен в городскую токсикологию. Медики уже оказали малышке помощь. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

«Родители обратились к нам в центр гипербарической оксигенации в отделение токсикологии. Ребенок был сразу госпитализирован, был поставлен диагноз - отравление уксусной эссенцией средней тяжести химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка. В данный момент ребенок получает лечение, консультирован специалистами лор-врачом и врачом реаниматологом. Токсикологи ведут наблюдение и лечение. Ребенок будет находиться у нас до полного выздоровления», - рассказала Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации Шымкента.

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Ключевые слова: Шымкент, Происшествия,
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