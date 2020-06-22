Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
-
-
-
Выпившая женщина за рулем автомашины сбила двух девушек и ребенка в столице
22 Июня 2020 23:14
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водитель автомашины сбила трех пешеходов в столице. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу ДП.
Новости по темеВ Костанае столкнулись два автобуса ДТП с участием автобусов в Алматы: пострадали девять человек Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области
«В 21:03 автомашина марки «Мазда» под управлением водителя, 1986 года рождения, следуя по улице Косшыгулулы со стороны улицы Бейсекова, выехав на полосу встречного движения, допустила наезд на пешеходов, 2001, 2002 и 2018 года рождения. Пострадавшие 19- и 18-летние девушки, двухлетний ребенок с различными травмами доставлены в больницу», - сообщили в полиции.
Установлено, что водитель автомашины находилась в средней степени тяжести алкогольного опьянения. По факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Задержанная водворена в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султана.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Столичные ЦОНы изменили график работы
- Более 130 инфраструктурных проектов реализуются в столице в рамках ДКЗ – Кульгинов
- «Карантинные выходные» могут повторить в столице
- На сколько хватит имеющихся запасов тестов на коронавирус в столице
- Мужчина утонул, спасая девушку, в Акмолинской области
- Массовое столкновение машин в Павлодаре: водитель обманул дорожную полицию
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047