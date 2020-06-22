Выпившая женщина за рулем автомашины сбила двух девушек и ребенка в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водитель автомашины сбила трех пешеходов в столице. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу ДП.

«В 21:03 автомашина марки «Мазда» под управлением водителя, 1986 года рождения, следуя по улице Косшыгулулы со стороны улицы Бейсекова, выехав на полосу встречного движения, допустила наезд на пешеходов, 2001, 2002 и 2018 года рождения. Пострадавшие 19- и 18-летние девушки, двухлетний ребенок с различными травмами доставлены в больницу», - сообщили в полиции.

Установлено, что водитель автомашины находилась в средней степени тяжести алкогольного опьянения. По факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Задержанная водворена в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султана.