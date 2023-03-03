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Выписку фиктивных счетов-фактур на 164 млн тенге выявили в Актобе

3 Марта 2023, 11:08
Выписку фиктивных счетов-фактур на 164 млн тенге выявили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Согласно заключению ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 млн тенге.

Следствием выявлено, что ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гр. Авдонин Ю.В., который проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Он показал, что отношение к финансово-хозяйственной деятельности товарищества, не имеет.

По решению суда государственная регистрация ТОО признана недействительной. Проводится расследование.


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