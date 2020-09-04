Выписки фиктивных счетов-фактур более чем на 2 млрд тенге выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Незаконные выписки счетов-фактур без выполнения работ и поставки товаров более чем на 2 млрд тенге выявили в Павлодарской области. Ущерб, нанесённый государству из-за неуплаты налогов от этих операций, превысил 550 миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «SТОР-ОБНАЛ» установил факты незаконной выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, где общий оборот составил более двух миллиардов тенге, в результате чего государству нанесён ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 550 миллионов тенге», - сообщили в департаменте экономических расследований по региону.

Досудебное расследование по этому делу продолжается. Следователи проверяют причастность фигурантов к другим уголовным правонарушениям, в том числе к хищениям бюджетных денег при государственных закупках, легализации доходов (имущества) добытых преступным путём, а также выводе капитала за рубеж.

«Департамент экономических расследований по Павлодарской области предостерегает граждан, которым предлагается в целях получения денежного вознаграждения либо разовой прибыли зарегистрировать, перерегистрировать на своё имя юридическое лицо (в форме АО, ТОО, ИП). Также хотелось бы оградить добросовестных предпринимателей от действий по выписке фиктивных счетов-фактур», - прокомментировал ДЭР.

Подобные действия влекут уголовную ответственность на срок до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.









Видео департамента экономических расследований по Павлодарской области