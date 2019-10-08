Выпавшую с 6-го этажа двухлетнюю девочку спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Выпавшую с шестого этажа двухлетнюю девочку спасли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В приемный покой Атырауской областной детской больницы был доставлен ребенок 2017 года рождения с диагнозом «перелом верхнего конца плечевой кости, перелом нижней челюсти, множественные переломы ребер, перелом крестца, травматический шок 1-2 степени». По словам родителей, девочка упала с шестого этажа. В экстренном порядке девочку определили в реанимационное отделение. В течение часа врачи подготовили малышку к оперативному лечению. В ходе операции у малышки были выявлены разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Несмотря на успешно проведенную операцию, из-за тяжелых травм и потери большего количества крови, малышку пришлось подержать еще шесть дней под наблюдением врачей в реанимационном отделении интенсивной терапии», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, ребенка удалось спасти не только благодаря действиям врачей, но и оперативной реакции родителей. Они не мешкая, привезли девочку в приемный покой больницы. Сегодня малышка чувствует себя хорошо.



