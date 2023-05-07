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Выпавшую из окна 3 этажа двухлетнюю девочку спасли соседи в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Мая 2023, 10:42
Выпавшую из окна 3 этажа двухлетнюю девочку спасли соседи в Астане Фото: t.me/qr_tjm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 мая в городе Астане по улице Байтурсынова, 37 девочка, 2021 г.р., оставшись без присмотра взрослых, упала из окна квартиры 3 этажа 7-этажного жилого дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Во время нахождения матери в стоматологии со старшим ребенком, отец не заметил, как дочь, открыв окно, вылезла наружу. К счастью, она приземлилась на плед, который растянули соседи, вовремя заметившие повисшую на окне девочку. Девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Таким образом, у девочки, можно сказать, появился второй день рождения.


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