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Выпавший с пятого этажа двухлетний малыш подключен к ИВЛ в Атырау
17 Июня 2020 17:43
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау выпавший 16 июня из окна с 5-го этажа двухлетний малыш подключен к искусственной вентиляции легких, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.
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«У ребенка 2018 года рождения диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени. Линейный перелом лобной кости слева с переходом на крышу орбиты. Контузионно-геморрагический очаг лобной доли слева 2-3 типа. Отек головного мозга. Закрытая травма живота. Ушиб обоих легких. Состояние ребенка в динамике оценивается как крайне тяжелое, стабильное, больной на ИВЛ, уровень сознания - медикаментозно седирован», - информирует пресс-служба областного управления здравоохранения. /
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