Выпавший из окна в Шымкенте пятилетний ребенок жив

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Информацию по упавшему из окна мальчику в Шымкенте прокомментировала группа по связям с общественностью Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в ДЧС Шымкента сообщили, что пятилетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна четвертого этажа. В информации отмечается, что ребенок жив.

«Ребенок, упавший с четвертого этажа 5-этажного жилого дома по улице Гагарина Абайского района, был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В больнице ребенку сделали экстренную операцию и в настоящее время перевели в палату», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты по ЧС поддерживали связь с родителями и информируют, что состояние ребенка удовлетворительное.