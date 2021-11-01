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Выпавший из окна в Шымкенте пятилетний ребенок жив

Автор:  
Акбота Кузекбай
1 Ноября 2021, 19:26
Выпавший из окна в Шымкенте пятилетний ребенок жив

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Информацию по упавшему из окна мальчику в Шымкенте прокомментировала группа по связям с общественностью Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в ДЧС Шымкента сообщили, что пятилетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна четвертого этажа. В информации отмечается, что ребенок жив.

«Ребенок, упавший с четвертого этажа 5-этажного жилого дома по улице Гагарина Абайского района, был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В больнице ребенку сделали экстренную операцию и в настоящее время перевели в палату», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты по ЧС поддерживали связь с родителями и информируют, что состояние ребенка удовлетворительное.


Происшествия   Шымкент   Общество   МЧС   ДЧС  
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