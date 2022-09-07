Выпавший из окна павлодарской многоэтажки ребенок умер

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У ребенка остановилось сердце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

По информации управления здравоохранения региона, мальчик был в критическом состоянии.

«В связи с несовместимыми с жизнью травмами в 21:00 малыш умер. Остановка сердца», – сообщили в ведомстве.

Несчастный случай произошел 6 сентября. Тяжелые травмы ребенок получил после падения с 8 этажа.

Ранее в Талдыкоргане ребенок выпал из окна многоэтажного дома. Малыш остался без присмотра взрослых.