Выпавшего из окна третьего этажа ребёнка выписали из больницы в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Выпавшего из окна с третьего этажа ребёнка выписали из больницы в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, выпавший 5 сентября из окна третьего этажа многоэтажного дома малыш получил ушибы печени и почек, а также у него был зафиксирован перелом левой руки.

Сейчас ребёнок полностью восстановился, получив все необходимое лечение. Его состояние не внушает опасений. Было принято решение выписать его домой.