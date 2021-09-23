14:50, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6
Выпавшего из окна третьего этажа ребёнка выписали из больницы в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Выпавшего из окна с третьего этажа ребёнка выписали из больницы в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как напомнили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, выпавший 5 сентября из окна третьего этажа многоэтажного дома малыш получил ушибы печени и почек, а также у него был зафиксирован перелом левой руки.
Сейчас ребёнок полностью восстановился, получив все необходимое лечение. Его состояние не внушает опасений. Было принято решение выписать его домой.Как ранее сообщалось, годовалые близнецы выпали из окна в Атырау. Один ребёнок погиб на месте трагедии.