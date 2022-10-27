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    22:30, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Выпал со второго этажа и уехал домой житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области установили мужчину, который в минувшие выходные выпал из окна. Видео с камер наблюдения попало в социальные сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, 38-летний житель района им. Г. Мусрепова приехал в Петропавловск по делам и снял квартиру на втором этаже дома по улице Ауэзова.

    «По его словам, в квартире он был один, употреблял спиртные напитки. Вышел на балкон покурить, потерял равновесие и упал на ступеньки. Через некоторое время самостоятельно пришел в себя и вернулся в квартиру. Претензий ни к кому мужчина не имеет, за медицинской помощью не обращался. Во второй половине того же дня он благополучно уехал на автобусе в район. Чувствует себя удовлетворительно», - прокомментировали в пресс-службе.

    Полицейские и спасатели призывают население быть бдительными и принимать все меры для обеспечения собственной безопасности.







    Кадр из видео


    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область Видео Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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