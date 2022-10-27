Выпал со второго этажа и уехал домой житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области установили мужчину, который в минувшие выходные выпал из окна. Видео с камер наблюдения попало в социальные сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, 38-летний житель района им. Г. Мусрепова приехал в Петропавловск по делам и снял квартиру на втором этаже дома по улице Ауэзова.

«По его словам, в квартире он был один, употреблял спиртные напитки. Вышел на балкон покурить, потерял равновесие и упал на ступеньки. Через некоторое время самостоятельно пришел в себя и вернулся в квартиру. Претензий ни к кому мужчина не имеет, за медицинской помощью не обращался. Во второй половине того же дня он благополучно уехал на автобусе в район. Чувствует себя удовлетворительно», - прокомментировали в пресс-службе.

Полицейские и спасатели призывают население быть бдительными и принимать все меры для обеспечения собственной безопасности.

























Кадр из видео