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    20:21, 27 Май 2021 | GMT +6

    Выпал с балкона третьего этажа мужчина в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчина в городе Павлодаре выпал с балкона третьего этажа. Он был в пьян и выпал по своей неосторожности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «26 мая в 10:30 часов в полицию города Павлодара поступило сообщение о том, что произошел несчастный случай. В 09:40 в квартире по улице Мира 44-летний мужчина, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, по своей неосторожности выпал с балкона, расположенного на третьем этаже», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Как стало известно, мужчина получил травмы и обратился в больницу.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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