Выпал из автомобиля и разбился мужчина в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на мосту объездной дороги райцентра Саумалколь Айыртауского района, произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, жители Костаная возвращались из Кокшетау на автомобиле Toyota RAV 4. Во время движения из салона машины выпал ее владелец. За рулем находилась супруга погибшего.

Мужчину доставили в центральную районную больницу. В отделении реанимации он скончался.

«Со слов родственников погибшего, мужчина выпал из машины, когда приоткрыл дверь, пытаясь достать упавшую электронную сигарету. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится расследование, направленное на полное и всестороннее рассмотрение обстоятельств произошедшего», - прокомментировал начальник районного отдела полиции Марат Серкешев.