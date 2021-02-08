Вынужденную посадку совершил выполнявший санитарный рейс самолет Ан-2

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 8 февраля вынужденную посадку совершил самолет Ан-2, который выполнял санитарный рейс АКЗ1222 «Усть-Каменогорск – Зайсан». Пилот доложил о потери двигателем мощности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее Усть-Каменогорска. Пострадавших нет. Повреждений самолета нет. На борту находились 3 человека экипажа и 2 медработника. На место выехали представители Управления по расследованию авиапроисшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», - говорится в сообщении ведомства.