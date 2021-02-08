РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:17, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Вынужденную посадку совершил выполнявший санитарный рейс самолет Ан-2

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 8 февраля вынужденную посадку совершил самолет Ан-2, который выполнял санитарный рейс АКЗ1222 «Усть-Каменогорск – Зайсан». Пилот доложил о потери двигателем мощности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    «Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее Усть-Каменогорска. Пострадавших нет. Повреждений самолета нет. На борту находились 3 человека экипажа и 2 медработника. На место выехали представители Управления по расследованию авиапроисшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», - говорится в сообщении ведомства.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:48
    Отпечатки пальцев будут снимать при смене удостоверения или паспорта - МВД РК
    Сегодня, 13:45
    Смерть ребенка после отказа от переливания крови в Акмолинской области: заведено уголовное дело
    Сегодня, 13:41
    Школьник упал с лестницы в Астане: депутат предложил создать группу для обеспечения безопасности детей
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!