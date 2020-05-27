Вынужденной ночевать в парке женщине с грудным ребенком помогли акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Кокшетау помогли женщине, оказавшейся на улице с маленьким ребенком, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 25 мая на одной из популярных в Кокшетау страниц социальной сети Instagram «Sinegor.kz» был опубликован пост о женщине, которая после семейного конфликта оказалась на улице с восьмимесячным ребенком на руках. По словам Жайнагуль, из-за скандалов с супругом она вынуждена ночевать в городском парке.

«Узнав о сложной ситуации, в которую попала женщина, полицейские незамедлительно начали ее поиски, но, как выяснилось, неравнодушная семья кокшетауцев уже приютила мать и ребенка на ночь. 26 мая сотрудники полиции совместно с представителями волонтерского центра и блогерами паблика «Sinegor.kz» установили местонахождение женщины. Как установили полицейские в ходе разбирательства, у потерпевшей есть еще четверо детей от первого брака, в настоящее время они находятся с отцом в одном из районов Северо-Казахстанской области. Также выяснилось, что гражданский супруг Жайнагуль состоит на учете в полиции как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, однако какого-либо заявления на тиранию со стороны сожителя от женщины в полицию не поступало», - отметили в ведомстве.

Инспектор по защите женщин от насилия майор полиции Анаргуль Ибраева помогла акмолинке заселиться в Дом мамы, чтобы затем определиться с местожительством.

Сейчас здоровью матери и малыша ничего не угрожает.