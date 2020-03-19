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Вынужденной мерой назвал Даурен Абаев новые полномочия Правительства

19 Марта 2020 21:47
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Вынужденной мерой назвал Даурен Абаев новые полномочия Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые полномочия Правительства, это не прихоть или привилегия, это вынужденная мера. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казнформ»

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«Сейчас не самое лучшее время для конспирологических теорий. Новые полномочия Правительства - это не прихоть или привилегия, это вынужденная мера. До введения чрезвычайного положения финансирование бюджета госорганов и их программ могли уйти месяцы, это вы тоже знаете. Но сейчас у нас нет времени, вопрос не идет о сутках, о месяцах, вопрос идет на часы. Именно поэтому было принято решение о формировании бюджета по более упрощенному порядку», - сказал Даурен Абаев.

Министр отметил, что Правительству также переданы полномочия для установления предельных цен на продовольствие и ряд других товаров.

«Мы все прекрасно понимаем, что это не соответствует правилам рыночной экономики. Но мы видим, что в трудную минуту, к сожалению, некоторые предприниматели пытаются спекулировать на ситуации, взвинчивая цены на самые популярные у населения продукты и товары. Это при том, что дефицита товаров нет», - резюмировал Даурен Абаев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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