1 Июня 2022 13:19

Выносимые на референдум поправки - путь к демократии - Альянс студентов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Альянса студентов Казахстана Ильяс Тустикбаев сообщил о том, что согласно статистике среди заявителей на получение земли много молодежи. По словам спикера, это говорит о том, что молодые люди верят в реализацию конституционных реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Конституционных реформах содержатся поправки, необходимые для молодежи. Это только часть законов, которые будут приняты на пути к демократизации страны. После принятия этих поправок будут приняты новые законы касательно земли, прокуратуры, выборов, партий, СМИ. По статистике среди заявителей на получение земли много молодежи. Молодежь активно подает заявки на получение земли. Это говорит о том, что молодые люди верят в реализацию конституционных реформ и уверены в том, что могут получить участок земли. У некоторых граждан в собственности тыс. сотни тыс. га земли, которые даже не освоены. В будущем, думаю, будет принят соответствующий закон и земли вернут в государственную собственность», - сказал президент Альянса студентов Казахстана в ходе круглого стола по разъяснению конституционных реформ.

По его словам, не стоит думать, что «мой голос ничего не решит», «ничего не изменится, если я проголосую».

«В эти дни молодежь должна проявить особую активность. Необходимо проявить гражданскую позицию. Если не ошибаюсь, в Швейцарии по каждому важному вопросу проводят референдум. Для них референдум - это всенародное голосование. Например, если возникнет вопрос о запрете курения в общественных местах, проводят референдум. Большинством голосов вопросы находят решение. Мы тоже должны прийти к этому», - добавил Ильяс Тустикбаев.

Глава Альянса студентов Казахстана подчеркнул, что в последующем на референдум, возможно, не будет выноситься такой большой пакет изменений как сейчас.

«Те, кто родился после 1997 года, впервые будут голосовать на референдуме. Будет правильно, если любые вопросы решим, учитывая мнение народа. Считаю, что грядут существенные изменения в стране», - добавил президент Альянса студентов Казахстана.