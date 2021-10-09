Вынести выговор заместителю акима Петропавловска рекомендовал Совет по этике

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на Совете по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Петропавловска Сании Смаиловой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из выступления главного специалиста управления контроля в сфере государственной службы Ергельды Кайыргельды следует, что в отношении Смаиловой проведено служебное расследование по факту использования служебного автомобиля в личных целях. Машина замакима была замечена в выходной день у супермаркета. Фотографии попали в социальные сети.

«Факт использования служебного транспорта в личных целях в выходной день заместителем акима подтвердился. Об этом свидетельствует запись с камер видеонаблюдения и пояснения самой Сании Смаиловой. Нарушены нормы Этического кодекса, согласно которым государственные служащие должны использовать вверенный транспорт только в служебных целях, своими действиями и поведением госслужащие не должны давать повода для критики со стороны общества. Своими действиями она допустила негативные публикации в социальных сетях, что вызвало возмущение и критические комментарии», - сказал Е. Кайыргельды.

Самой С. Смаиловой на Совете по этике не было. Ее интересы представляла руководитель аппарата акима города Калия Туренова. По ее словам, в выходной день транспорт действительно использовался, но в рабочих целях. С. Смаилова контролировала проведение субботника, который проводился в рамках месячника по благоустройству.

«Она была закреплена на участке в промышленной зоне. На работу она пришла пешком, и только когда понадобилось выехать на участок, вызвала рабочую машину. По дороге она заехала в магазин. Время было обеденное. Она купила кефир. Постеснялась сразу сказать об этом. Кефир в машине выпила и на вверенном участке находилась до пяти вечера», - сказала К. Туренова.

Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко подчеркнула, что Смаилова признала нарушение.

«Понятно, что городской акимат выполняет большой объем работы. Но что мешает издать приказ? Водителям же издаете приказ о дежурстве в выходные дни. Значит нужно документально оформлять и деятельность государственных служащих. В соответствии с этическим кодексом, проступок госслужащим совершен – камеры подтверждают», - отметила Е. Степаненко.

Некоторые члены Совета по этике предлагали рекомендовать акимату города вынести замечание Смаиловой. Однако большинство проголосовали за выговор.