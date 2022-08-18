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Вынесен приговор за хищение 484 млн тенге при закупе оборудования в Костанае
18 Августа 2022 15:59

Вынесен приговор за хищение 484 млн тенге при закупе оборудования в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установлен факт совершения хищения бюджетных средств на сумму 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидии для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии.

Судом трое подсудимых признаны виновными в совершении правонарушения. Приговор вступил в законную силу.
В итоге одному фигуранту дела суд назначил наказание в виде 5-ти лет лишения свободы, остальным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



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