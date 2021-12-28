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Вынесен приговор владельцу скандальной свинофермы в Актюбинской области

28 Декабря 2021 12:00
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Вынесен приговор владельцу скандальной свинофермы в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Обвинительный приговор вынес Алгинский районный суд владельцу свинофермы ТОО «Парижская коммуна XXI» Гаику Тертеряну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Г.Тертеряна обвиняли по статье «Порча земли». Согласно материалам дела, в буферной зоне свинофермы в селе Бестамак закапывались отходы убойного цеха и мусор, что нанесло вред экологии местности. Тертеряна признали виновным и приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы, учитывая пожилой возраст и положительные характеристики обвиняемого, частичное возмещение ущерба. Однако в связи с амнистией он был освобожден от наказания. Судебный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее экономический суд в Актобе установил, что предприятие нанесло ущерб экологии в размере более 7 млрд тенге. Сейчас имущество свинофермы и свиньи распродаются по решению суда.

Скандал на свиноферме начался с 2020 года, когда местные активисты выложили в соцсети видео о закопанных отходах свинофермы и потребовали закрыть предприятие. Жители жаловались на зловонный запах, который ежедневно распространялся со стороны предприятия. Контролирующие органы выявили многочисленные нарушения и потребовали их устранить. Судоисполнители опечатали канализацию предприятия. Рабочие заявили, что после этого начали дохнуть свиньи и даже объявили голодовку, требуя встречи с акимом.


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#Актюбинская область   #Суды   #Экология  
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Автор:

Самал Ендибаева

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