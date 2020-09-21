Вынесен приговор в отношении бывшего ответсекретаря МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице суд вынес приговор в отношении бывшего ответственного секретаря Министерства иностранных дел РК, посла Казахстана в Узбекистане и других сотрудников внешнеполитического ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда №2 района Байконыр города Нур-Султана.

«Судом №2 района Байконыр Нур-Султана рассмотрено уголовное дело в отношении А. Карашева и других лиц. Карашев (работавший ранее ответсекретарем МИД) обвинялся в хищении денежных средств, выделенных на строительство здания посольства и предназначенных для уплаты НДС, а также в получении взяток от предпринимателей, легализации денежных средств», - отмечают в пресс-службе.

В сообщении отмечено, что прокурор в ходе процесса отказался от обвинения Карашева в получении взяток и легализации, представил новую формулировку обвинения. Такое решение прокурора является для суда обязательным.

«Судом действия Карашева квалифицированы как злоупотребление полномочиями. Утембаев (бывший посол РК в Узбекистане - прим. авт.) обвинялся в пособничестве Карашеву, Сакенова (бывший директор хозяйственного управления МИД - прим. авт.) - в получении взяток от предпринимателей. Нурекенов, Джумасанова (бывшие работники управления МИД - прим. авт.) обвинялись: первый - в пособничестве злоупотреблению и в получении взяток, вторая - в пособничестве получению взяток», - уточняют в пресс-службе.

Согласно опубликованным данным, руководитель ТОО Кутдусов обвинен в даче взятки.

В отношении всех подсудимых судом вынесен обвинительный приговор.

«Суд учел, что Карашев, Утембаев и Нурекенов впервые привлекаются к ответственности, имеют несовершеннолетних детей. Сакенова, Джумасанова и Кутдусов раскаялись в содеянном, явились с повинной, дали подробные признательные показания, у Сакеновой есть ребенок. Карашеву - 55 лет, Утембаеву - 54 года. Карашеву и Утембаеву назначено 2 года ограничения свободы (санкция статьи предусматривает до 7 лет ограничения или лишения свободы), Нурекенову - 5 лет, Сакеновой, Джумасановой - по 2 года лишения свободы. Кутдусову - штраф», - уточнили в суде.

Все подсудимые пожизненно лишены права работать на госслужбе. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2018 года в получении взятки в крупном размере был изобличён бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК Карашев. Он покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурикенова и Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконные вознаграждения, составившие свыше 10 млн тенге.

Согласно озвученным данным, Сакенова, Нурикенов и Джумасанова, организовав преступную схему, получили свыше 20 млн тенге взяток от предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для министерства.

В свою очередь в октябре 2018 года сообщалось, что посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Он подписал заведомо фиктивный акт выполненных работ по строительству административного здания РК в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 млн тенге.