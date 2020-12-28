Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Вынесен приговор сельскому акиму Актюбинской области за присвоение 12 млн тенге

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Декабря 2020, 11:08
Вынесен приговор сельскому акиму Актюбинской области за присвоение 12 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено уголовное дело по факту мошеничества, со стороны акима сельского округа Мугалжарского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Актюбинским филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация» был предоставлен кредит владельцу крестьянского хозяйства на общую сумму 11 840 000 тенге для приобретения 40 голов лошадей по программе «Кулан», которые так и не дошли до владельца крестьяского хозяйства.

Приговором Мугалжарского районного суда Актюбинской области, аким сельского округа признан виновным по статье 190 ч.4 УК РК (мошеничество в особо крупном размере), за использование подложных документов и расписки с целью присвоения и растраты указанных денежных средств в собственных нуждах, где судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.


Актюбинская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Происшествия   Судебный процесс   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам