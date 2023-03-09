Вынесен приговор по делу об ударе током мальчика в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области вынесли приговор по делу о происшествии с ребенком, который пострадал от удара током, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Акжайыкского районного суда, бывший руководитель электросетей Жанакалинского района Бауыржан Бигалиев признан виновным по статье 371 части 2 Уголовного кодекса РК (Халатность. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

Как установили в суде, Бауыржан Бигалиев, являясь руководителем электросетей Жанакалинского района, не организовал работы по обеспечению безопасности на производственном участке.

24 мая прошлого года четырехлетний Аманжол Орынбекулы, не подозревая об опасности трансформатора, проник через обветшавшее ограждение, получил удар током и тяжелые травмы.

Бауыржан Бигалиев в суде свою вину не признал.

Вина подсудимого полностью доказана и подтверждается показаниями свидетелей, а также несовершеннолетнего пострадавшего, протоколами следственных действий, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Решением Акжайыкского районного суда Бауыржан Бигалиев приговорен, в соответствии со статьей 371 часть 2 УК РК, к лишению права на занятие руководящих должностей в электроэнергетической отрасли, ограничению свободы сроком на 2 года.

Гражданское исковое требование представителя потерпевшего Асель Айтжановой о возмещении морального ущерба частично удовлетворено. С ТОО «Западно-Казахстанская региональная сетевая компания» в пользу Асель Айтжановой взыскано 30 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, несчастный случай произошел в поселке Жанаказан. Дети залезли в подстанцию на окраине поселка и открыли трансформаторный шкаф. Мальчика в крайне тяжелом состоянии на санавиации доставили в Уральск. Ему ампутировали две руки.