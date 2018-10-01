Вынесен приговор по делу об убийстве выпускника школы в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области был вынесен приговор по делу об убийстве выпускника актюбинской средней школы №19 Азата Дусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно приговору, суд признал подозреваемого 17-летнего Бекназа Кеншилика виновным в убийстве Азата Дусупова и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии для несовершеннолетних среднего режима. Отца обвиняемого суд обязал возместить пострадавшей стороне материальный ущерб - 2,6 млн тенге и моральный ущерб в сумме 3 млн тенге.

Адвокаты Бекназа Кеншилика намерены обжаловать это решение.

«Судья пошел по обвинительному акту. Статья «Убийство» не соответствует его деяниям», - рассказала адвокат Раушан Изтлеуова.



Из материалов уголовного дела известно о том, что трагический инцидент произошел 17 июня 2018 года. Выпускник школы Бекназ Кеншилик, обладатель знака «Алтын белги», вместе с другом проводили домой двух девушек на улицу Тургенева. Там он встретился с ранее знакомым Азатом Дусуповым, который позвал его поговорить наедине. Затем между парнями возник конфликт. Азат ударил Бекназа, последний в ответ нанес несколько ножевых ранений ножом, который был в кармане, а затем убежал. Азат Дусупов скончался в больнице от множественных ранений.

Напомним, драка между двумя выпускниками средних школ города Актобе произошла на улице Тургенева. Завершилась она смертью Азата Дусупова. Вскоре полицейскими был задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего выпускника актюбинской средней школы №19. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе состоявшихся накануне прений на судебном процессе по данному уголовному делу государственный обвинитель запросил для Бекзата Кеншилика лишения свободы сроком на 9 лет.