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Вынесен приговор по делу об изнасиловании в Актобе

27 Февраля 2020 14:28
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Вынесен приговор по делу об изнасиловании в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в суде №2 города Актобе был вынесен приговор по делу об изнасиловании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно материалам дела, подсудимый, 30-летний охранник ночного клуба Арман М., был признан виновным в изнасиловании актюбинки, с которой они познакомились через Instagram. Они общались, но однажды мужчина приехал к ней ночью, вызвал из дома и изнасиловал в машине.

Дело было рассмотрено в закрытом уголовном процессе.

«Обвиняемый признан виновным по части первой статьи «Изнасилование» УК РК и ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Время, когда он находился под арестом с 3 ноября 2019 года, зачесть из расчета один день равен 1,5 дню. Иск потерпевшей признать частично в сумме двух млн тенге», - отметила судья Алима Адилова.

Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции в течение 15 дней.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью, Происшествия, Судебный процесс,
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Автор:

Самал Ендибаева

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