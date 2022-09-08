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    11:43, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Вынесен приговор организатору незаконного игорного бизнеса в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Вынесен приговор по факту незаконного игорного бизнеса, выявленного и расследованного департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Житель города Кызылорда, 33-летний Марат Даулетов арендовал две квартиры, где открыл игровые заведения. В общем были найдены и изъяты 20 компьютеров, 4 аппарата «ZOOM», модем и денежные средства, которые обращены в доход государства. Заключением компьютерно-технической экспертизы, а также показаниями свидетелей вина подсудимого полностью доказана. Кызылординский городской суд назначил М. Даулетову наказание в виде штрафа в размере 200 МРП», - сообщили в ведомстве.

    Как отметили в АФМ, будет продолжена работа по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.


    Теги:
    Суды Общество Кызылординская область Борьба с преступностью Кызылорда Правоохранительные органы
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