Вынесен приговор организатору незаконного игорного бизнеса в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Вынесен приговор по факту незаконного игорного бизнеса, выявленного и расследованного департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Житель города Кызылорда, 33-летний Марат Даулетов арендовал две квартиры, где открыл игровые заведения. В общем были найдены и изъяты 20 компьютеров, 4 аппарата «ZOOM», модем и денежные средства, которые обращены в доход государства. Заключением компьютерно-технической экспертизы, а также показаниями свидетелей вина подсудимого полностью доказана. Кызылординский городской суд назначил М. Даулетову наказание в виде штрафа в размере 200 МРП», - сообщили в ведомстве.

Как отметили в АФМ, будет продолжена работа по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.